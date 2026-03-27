Negli Stati Uniti il dipartimento della Sicurezza, in particolare l'agenzia ICE dedicata all'immigrazione, si trova in una situazione di blocco a causa di uno shutdown parziale. La chiusura temporanea ha coinvolto diverse funzioni amministrative, impedendo il funzionamento regolare di alcune attività legate alla gestione delle questioni di immigrazione. La situazione ha causato disagi tra i dipendenti e le operazioni quotidiane dell'agenzia.

Quello della discussa agenzia ICE per l'immigrazione, a causa di uno “shutdown” parziale che sta creando grossi disagi anche negli aeroporti Negli Stati Uniti uno “shutdown”(letteralmente: spegnimento) si verifica quando il bilancio precedente scade ma non si è approvato quello per il periodo successivo. Senza lo stanziamento di nuovi fondi per finanziare le attività dell’amministrazione pubblica, queste devono interrompere il loro lavoro. Di fatto chiudono finché non viene approvato il nuovo bilancio: da qui il termine “shutdown”. Della questione si discute da giorni negli Stati Uniti perché la mancanza di finanziamenti per le attività del dipartimento sta creando grossi problemi concreti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Negli Stati Uniti non riescono a sbloccare il dipartimento della Sicurezza

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