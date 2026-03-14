A Roma, durante un corteo per il No al referendum organizzato da Potere al Popolo e altri movimenti di estrema sinistra, alcuni partecipanti hanno bruciato immagini di Meloni e Nordio, stracciato e incendiato le loro foto e sventolato bandiere in fiamme. La manifestazione si è conclusa con scene di violenza e simboli di odio rivolti alle figure politiche del governo.

Slogan d’odio, bandiere in fiamme, foto della Meloni e di Nordio stracciate e incendiate: a Roma la manifestazione per il No al referendum, organizzata da Potere al popolo e da altri movimenti di estrema sinistra, si è trasformata nell’ennesima grottesca carnevalata contro il governo. Foto e video del corteo consegnano alla cronaca le immagini strappate e poi date alle fiamme della premier mentre tiene al guinzaglio e con la museruola il ministro della Giustizia. Sopra la scritta: «No al vostro referendum». E ancora una fotografia che immortala la stretta di mano tra Meloni e Netanyahu con su scritto: «No al vostro genocidio, 75mila civili uccisi, 2 milioni di sfollati». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Estremisti sott’odio: al corteo per il No incendiate le immagini di Meloni e Nordio

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