A Roma si è svolta oggi una manifestazione organizzata da No Kings Italia, parte della mobilitazione internazionale “Together”. Durante il corteo, sono stati rivolti insulti e gesti offensivi nei confronti di alcuni rappresentanti politici presenti, tra cui il presidente del Consiglio, il ministro della Giustizia e il ministro della Difesa. La protesta ha attirato diversi partecipanti e ha attirato l’attenzione dei media locali.

A Roma oggi, sabato 28 marzo 2026, si svolge la manifestazione nazionale di No Kings Italia, tappa italiana della mobilitazione globale “Together. Contro i Re e le loro guerre”. Migliaia di persone stanno partecipando al corteo che attraversa la città, con un fronte ampio che va dalla Cgil all’ Arci, passando per movimenti, collettivi, realtà studentesche e associazioni. Una piazza nata contro la guerra e le politiche internazionali, ma che nel corso della giornata ha assunto anche una forte connotazione politica interna. Il gesto simbolico e le polemiche. Nel corso della manifestazione si sono registrati momenti di forte tensione simbolica.... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - I pacifisti con il vizio dell’odio: corteo No Kings, lo sfregio a Meloni, Nordio e La Russa

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