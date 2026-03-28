Liverpool Manchester United e Tottenham vogliono Evan Ndicka

Durante la partita tra Liverpool e Manchester United disputata il 19 ottobre 2025 ad Anfield, si è verificato un scontro tra Cody Gakpo e Bruno Fernandes. Nel frattempo, si fa anche il nome di Evan Ndicka, con tre club della Premier League che hanno manifestato interesse per il difensore. La trattativa tra le squadre sarebbe ancora in fase preliminare, senza dettagli ufficiali sui termini.

Notizia fresca giunta in redazione: Bruno Fernandes del Manchester United viene sfidato da Cody Gakpo del Liverpool durante la partita della Premier League tra Liverpool e Manchester United ad Anfield il 19 ottobre 2025 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Carl RecineGetty Images) Evan Ndicka ha offerto prestazioni costanti con la Roma in Serie A e sta emergendo come uno dei nomi più chiacchierati della prossima finestra di mercato estiva. I migliori club europei lo seguono da vicino e la competizione per la sua firma si sta infiammando. Evan Ndicka è richiesto. Barcellona,??Tottenham e Liverpool sono tra i club che inseguono Ndicka. Lo hanno riferito fonti Colto in fuorigioco che il Barcellona lo segue da molto tempo e che la Roma è disposta a prendere in considerazione offerte superiori a 45 milioni di euro (39 milioni di sterline). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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