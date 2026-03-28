Durante il GP del Portogallo di Superbike, il pilota ha ottenuto la pole position sulla pista di Portimão. La sessione di qualifiche si è conclusa poco fa, lasciando spazio alle attese per la gara di questo pomeriggio, che si preannuncia ricca di emozioni. La diretta si ferma qui, con i tifosi che attendono di seguire l’evento con la stessa attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 La nostra diretta live termina qui. Appuntamento nel pomeriggio con una gara-1 che promette spettacolo. 12.35 Quarto Oliveira, quinto Sam Lowes, sesto Vierge, settimo Alex Lowes, ottavo Lorenzo Baldassari, nono Danilo Petrucci, decimo Axel Bassani. 12.34 Lo spagnolo si deve accontentare del secondo posto. Completa la prima fila Yari Montella. 12.33 Lecuona sembrava imbattibile ma il reggiano ha sfoggiato tutta la sua velocità. 12.33 Nel momento più importante l’italiano ha piazzato il giro perfetto. 12.32 FANTASTICO! 1:38.495 per Bulega. Pole position per la sua Ducati. 12.31 Attenzione a Bulega che si migliora. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega si prende di forza la pole position a Portimão

Articoli correlati

LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: tutti contro Bulega a PortimaoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026,...

LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: a Portimao è tutti contro Bulega! Alle 12.15 la SuperpoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026,...

Una selezione di notizie su LIVE Superbike GP Portogallo 2026 in...

Temi più discussi: Superbike, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming; Superbike in Portogallo: calendario, orari e guida tv. Non vi facciamo perdere nulla!; Superbike Portimao 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming; LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: tutti contro Bulega a Portimao.

LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega si prende di forza la pole position a PortimãoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Nicolò Bulega vuole confermare le sensazioni del venerdì prendendosi la pole position. Sam Lowes è il ... oasport.it

Superbike oggi in tv, GP Portogallo 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streamingOggi, sabato 28 marzo, seconda giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato portoghese, i piloti della ... oasport.it

Dite quello che volete ma io sono curioso di vedere Chantra in SBK. E mi interessa anche Lecuona. Chiaramente gli occhi sono su Bulega, Bassani e gli italiani, ma questa cosa qui, è uno degli elementi di una Superbike che vogliono proprio schiacciare, visto - facebook.com facebook

SUPERBIKE - Il pilota di Montecosaro conferma le buone sensazioni dell'esordio in Australia piazzandosi in terza fila provvisoria a Portimao dopo la prima... x.com