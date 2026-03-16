LIVE Sinner-Medvedev 7-6 6-6 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | si va di nuovo al tie-break

In diretta dall'ATP di Indian Wells 2026, si sta giocando il match tra Sinner e Medvedev, con il primo set concluso 7-6 e il punteggio attuale di 6-6 nel secondo. Medvedev ha tentato di rispondere alle diverse palle break di Sinner, ma ha trovato un muro sulla rete durante un rovescio incrociato. Ora il russo si prepara a servire nuovamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda di servizio. 6-4 SIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Medvedev ci ha provato in tutti i modi, ma ha trovato un muro dall’altra parte! In rete il rovescio incrociato del russo! Seconda per il russo. 5-4 Servizio, diritto e smash di Sinner! Da 0-4 una reazione furibonda dell’italiano. 4-4 Gratuito del russo con il diritto lungolinea. Seconda di servizio per l’italiano. 3-4 Rovescio di Medvedev accomodato dal nastro. Sinner ne approfitta e va a segno con il passante di rovescio lungolinea. Recuperati entrambi i mini-break. 2-4 Risposta vincente di Sinner con il diritto incrociato. 1-4 Sinner vince lo scambio sulla diagonale di rovescio, ma è sotto di ben due mini-break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 6-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: si va di nuovo al tie-break Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 4-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: prosegue l’equilibrio, nessun break Leggi anche: LIVE Paolini-Potapova, 6-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: si va al tie-break Approfondimenti e contenuti su LIVE Sinner Medvedev 7 6 6 6 ATP Indian... Temi più discussi: Atp Indian Wells, finale Sinner-Medvedev: 7-6, 1-1. LIVE; LIVE Sinner-Medvedev 7-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro è cinico e conquista il parziale alla prima occasione; Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la finale di Indian Wells in tempo reale; Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells - Il match in diretta. LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 5-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: prosegue la partita a scacchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Passaggio a vuoto di Sinner, largo di metri il rovescio incrociato. Altra seconda. 30-15 Pessima palla ... oasport.it Sinner-Medvedev 7-6 (6), 6-6, diretta oggi: la finale di Indian Wells. Anche il secondo set terminerà al tie-break. Equilibrio totale al servizioTempo di finale per Jannik Sinner che, dop aver eliminato Zverev, è pronto a scendere in campo contro Medvedev a caccia del primo titolo del 2026. ilmessaggero.it IL PRIMO SET È DI SINNER Il pressing asfissiante di Medvedev si fa sentire, ma Jannik ha comunque la meglio e si porta a casa il primo set del match (7-6). Ora lo divide un solo set dalla vittoria del torneo #Tennis #BNPParibasOpen #Sinner #Medved x.com IL PRIMO SET È DI SINNER Il pressing asfissiante di Medvedev si fa sentire, ma Jannik ha comunque la meglio e si porta a casa il primo set del match (7-6). Ora lo divide un solo set dalla vittoria del torneo facebook