LIVE Sinner-Zverev 6-3 3-4 ATP Miami 2026 in DIRETTA | ace di seconda per il tedesco

Da oasport.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Miami 2026, il match tra Sinner e Zverev prosegue con il tedesco che ottiene un ace di seconda sul punteggio di 3-4 nel secondo set. Sinner ha conquistato un punto con un diritto lungolinea e un rovescio lungolinea vincente. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi e le azioni in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MERTENSZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 15-0 Diritto lungolinea tonante e rovescio lungolinea vincente di Sinner. Sinner inizia con una seconda. Non saremmo stupiti se questo secondo set si concludesse al tie-break. 3-4 Ace al centro di seconda. Seconda. Time violation per Zverev. Il pubblico fischia. 40-30 Sinner generoso in difesa, ma Zverev chiude con un rovescio incrociato vincente. 30-30 Demi-volée di diritto in rete del n.3. 30-15 Zverev avanza e chiude con la volée di rovescio. 15-15 Battuta esterna vincente di Zverev, che non ha ancora realizzato ace. 0-15 In rete il diritto incrociato del tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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