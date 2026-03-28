LIVE Sinner-Zverev 6-3 3-4 ATP Miami 2026 in DIRETTA | ace di seconda per il tedesco

Al torneo di Miami 2026, il match tra Sinner e Zverev prosegue con il tedesco che ottiene un ace di seconda sul punteggio di 3-4 nel secondo set. Sinner ha conquistato un punto con un diritto lungolinea e un rovescio lungolinea vincente. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi e le azioni in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MERTENSZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 15-0 Diritto lungolinea tonante e rovescio lungolinea vincente di Sinner. Sinner inizia con una seconda. Non saremmo stupiti se questo secondo set si concludesse al tie-break. 3-4 Ace al centro di seconda. Seconda. Time violation per Zverev. Il pubblico fischia. 40-30 Sinner generoso in difesa, ma Zverev chiude con un rovescio incrociato vincente. 30-30 Demi-volée di diritto in rete del n.3. 30-15 Zverev avanza e chiude con la volée di rovescio. 15-15 Battuta esterna vincente di Zverev, che non ha ancora realizzato ace. 0-15 In rete il diritto incrociato del tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, 3-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: ace di seconda per il tedesco Articoli correlati LIVE Sinner-Zverev 5-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: piovono ace per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 5-3 Lungo il rovescio lungolinea di un... LIVE Sinner-Zverev, ATP Miami 2026 in DIRETTA: nuovo atto della saga contro il tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma Sinner-Zverev – Sinner travolge Tiafoe – Zverev su Sinner Buongiorno e benvenuti alla diretta... Contenuti utili per approfondire LIVE Sinner Zverev 6 3 3 4 ATP Miami... Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexander Zverev al Miami Open 2026: quando gioca la semifinale, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; A mezzanotte sarà ancora Sinner-Zverev a Miami; LIVE Sinner-Zverev 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro risale subito da 0-30; Sinner-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Miami Open in tempo reale. Sinner-Zverev in diretta LIVE 6-3 2-2 al Miami Open 2026: Jannik martella con il servizioSinner sfida Alexander Zverev nel match della semifinale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian Wells ... fanpage.it ATP Miami LIVE: Sinner contro Zverev per inseguire il Sunshine DoubleTennis - ATP | Segui con noi il live da Miami della semifinale del Miami Open. Zverev cerca la rivincita contro Sinner due settimane dopo Indian Wells ... ubitennis.com Sinner-Zverev 1-1, il tedesco pareggia i conti nel primo set. In palio la finale del master 1000 di Miami - facebook.com facebook ATP Miami LIVE: Sinner contro Zverev per inseguire il Sunshine Double x.com