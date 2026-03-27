LIVE Sinner-Zverev ATP Miami 2026 in DIRETTA | nuovo atto della saga contro il tedesco

Durante il torneo ATP di Miami, il match tra il tennista italiano e il tedesco prosegue con un nuovo episodio. L'incontro ha visto il giocatore italiano dominare nel suo confronto con Tiafoe, mentre il tedesco ha affrontato un avversario diverso. La diretta streaming è disponibile per seguire gli sviluppi in tempo reale, mentre il programma prevede ulteriori incontri con i rispettivi avversari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma Sinner-Zverev – Sinner travolge Tiafoe – Zverev su Sinner Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Sinner-Zverev, semifinale del Masters 1000 di Miami: appuntamento alla mezzanotte italiana di oggi (quando inizierà sabato 28 marzo) per un confronto che si preannuncia particolarmente appassionante, avvincente ed equilibrato sul cemento della località statunitense tra il numero 2 del mondo e l’attuale numero 4 del ranking ATP (che lunedì 30 marzo scalerà un gradino nella graduatoria internazionale). Il fuoriclasse altoatesino si presenterà all’appuntamento con i favori del pronostico e punta a sconfiggere nuovamente l’avversario, già battuto un paio di settimane fa nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells (poi conquistato dal nostro portacolori). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev, ATP Miami 2026 in DIRETTA: nuovo atto della saga contro il tedesco Articoli correlati Leggi anche: LIVE Berrettini-Zverev 3-6 4-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: sconfitta dell’azzurro contro un solidissimo tedesco LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: esordio contro l’esperto bosniacoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra il nostro... Contenuti e approfondimenti su LIVE Sinner Zverev ATP Miami 2026 in... Temi più discussi: Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky; Jannik Sinner in semifinale al Miami Open 2026: programma, possibile avversario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Tiafoe oggi, ATP Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming; Sinner-Zverev vale la finalissima a Miami: quando e dove vederla. Sinner-Zverev oggi in semifinale al Miami Open 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TVJannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami. I precedenti sorridono all’azzurro: l’orario della partita, il possibile avversario in finale e dove vedere il match ... fanpage.it Sinner-Tiafoe oggi, ATP Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streamingJannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami: l'appuntamento è per la mezzanotte di oggi (venerdì 27 marzo, dunque ... oasport.it SASHA ZVEREV È CARICHISSIMO Sarà il tedesco ad affrontare Sinner in semifinale a Miami. Dopo aver perso in maniera netta la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells il fresco numero 3 al mondo proverà a rifarsi - facebook.com facebook SINNER IN SEMIFINALE A MIAMI Jannik domina Tiafoe in due set e continua il suo percorso senza sbavature: nessun parziale perso fin qui nel torneo. In semifinale affronterà il vincente tra Cerundolo e Zverev #Tennis #Sinner #MiamiOpen x.com