LIVE Sinner-Zverev 5-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | piovono ace per l’italiano

Al torneo ATP di Miami, il punteggio tra il tennista italiano e l’avversario tedesco segna 5-2 in favore dell’italiano. Durante il match, l’italiano ha messo a segno diversi ace, contribuendo alla sua progressione nel set. Nel frattempo, la partita tra due coppie di doppio si sta svolgendo con aggiornamenti in tempo reale, mentre un game si è concluso con un errore del tennista italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MERTENSZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 5-3 Lungo il rovescio lungolinea di un Sinner che ha palesemente lasciato andare via questo game. 40-0 Battuta vincente al centro. 30-0 Servizio e diritto del tedesco. 15-0 Risposta profondissima di Sinner, Zverev si salva con un diritto sotto le gambe, poi l’italiano sbaglia di diritto. 5-2 Terzo ace esterno consecutivo. 40-0 Ancora un ace esterno. 30-0 Ace esterno dell’italiano. 15-0 Scambio lungo. Sinner tocca il nastro con il diritto e manda Zverev fuori tempo. 4-2 Battuta esterna vincente. 40-15 Larga la risposta di diritto di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 5-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: piovono ace per l’italiano Articoli correlati LIVE Sinner-Zverev 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’italiano annulla una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 30-30 Diritto in contropiede di... LIVE Sinner-Zverev 0-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizia la seconda semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 0. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sinner Zverev 5 2 ATP Miami 2026... Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexander Zverev al Miami Open 2026: quando gioca la semifinale, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; A mezzanotte sarà ancora Sinner-Zverev a Miami; LIVE Sinner-Zverev 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro risale subito da 0-30; Sinner-Zverev vale la finalissima a Miami: quando e dove vederla. LIVE Sinner-Zverev, ATP Miami 2026 in DIRETTA: a mezzanotte la seconda semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) Programma Sinner-Zverev - Sinner travolge ... oasport.it Sinner-Zverev diretta, segui la semifinale di Miami. Tennis oggiDopo il successo in California a Indian Wells, Jannik cerca il 'double sunshine' in Florida: prima però c'è da battere Sascha ... corrieredellosport.it Sinner-Zverev 1-1, il tedesco pareggia i conti nel primo set. In palio la finale del master 1000 di Miami - facebook.com facebook INIZIA LA SEMIFINALE TRA SINNER E ZVEREV A MIAMI! L'azzurro cerca un posto in finale, dove ad attenderlo ci sarebbe Lehecka. Forza! x.com