Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Un terzetto si trova in fuga, mentre il gruppo principale si trova a circa tre minuti di distanza. Gli spettatori possono seguire gli sviluppi della corsa cliccando sul link dedicato alla diretta live, disponibile dalle 12. La gara prosegue con questa dinamica tra i fuggitivi e il plotone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 12.50 13.30 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della Settimana Coppi&Bartali 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026, corsa che parte del circuito della Coppa delle Regioni. Frazione mossa di 159.6 chilometri con partenza a Ponte di Piave ed arrivo a Valdobbiadene. Non ci saranno grandi salite in questa frazione, che prevede diverse ascese. Nei primi 90 chilometri i corridori affronteranno un percorso quasi totalmente pianeggiante con l’unica eccezione dell’Asolo (1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: terzetto in fuga, gruppo a 3?

Articoli correlati

LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, fuga ripresa a 25 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.

LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: scatta Stiansen sul Passo Tre Termini, gruppo all’inseguimentoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.

Una raccolta di contenuti su Settimana Coppi

Temi più discussi: Dove vedere la Settimana Coppi e Bartali 2026 in TV e Streaming? Nessuna trasmissione in diretta; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a Iseo; Corsa in linea Uomini, Tappa 1, Barbaresco - Barolo 25/03/2026; DIRETTA Settimana Coppi e Bartali 2026 LIVE, Prima Tappa.

LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a IseoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI 14.OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA ... oasport.it

Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Ponte di Piave-Valdobbiadene in tv: orari, percorso, favoriti. Finale che si presta a diversi scenariCi avviamo alla conclusione della 41esima edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, corsa a tappe valida per la Coppa Italia delle Regioni ... oasport.it

DIRETTA Settimana Coppi e Bartali 2026 LIVE, Quarta Tappa x.com

La cronaca e i risultati della 3ª tappa della Settimana Coppi e Bartali. - facebook.com facebook