LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | scatta Stiansen sul Passo Tre Termini gruppo all’inseguimento

Oggi si svolge la tappa della Settimana Coppi e Bartali 2026, con un gruppo di corridori che sta inseguendo la fuga partita sul Passo Tre Termini. Un ciclista ha attaccato in salita, scattando dal gruppo principale, e ora sono in corso gli aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Sono previste diverse tappe durante la giornata, con le dirette disponibili a partire dalle prime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI 14.OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 14.48 Sono 25 i km al termine, all’incirca 2 alla fine del Passo Tre Termini. 14.46 Il corridore della Tudor Pro Cycling Team U23 se ne va: lo segue, a 8 secondi, solo Ben Granger. Si sfalda il gruppo iniziale dei fuggitivi. 14.43 Scatto di Stiansen che prova ad andare via da solo. 14.40 Inizia la scalata del Passo Tre Termini. 14.38 Partono le prime mosse tra i fuggivi. 14.35 Media di gara dopo 3 ore: 45.800 kmh. 14.32 Gruppo tirato dalla Red Bull – BORA – hansgrohe, che riesce a richiudere il gap: si va a 2 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: scatta Stiansen sul Passo Tre Termini, gruppo all’inseguimento Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si inizia a fare sul serio con il Passo Tre TerminiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Passo Tre Termini può fare danniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza tappa della... Tutto quello che riguarda Settimana Coppi Temi più discussi: DIRETTA Settimana Coppi e Bartali 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: sprint ristretto vinto da Laurance! Trionfo francese nella prima tappa; Corsa in linea Uomini, Tappa 1, Barbaresco - Barolo 25/03/2026; Settimana Coppi e Bartali, 2ª tappa: percorso, favoriti e dove vederla in tv. Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Erbusco-Iseo in tv: orari, percorso, favoriti. Prime schermaglie per la classificaSi disputerà oggi 27 marzo la terza tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026. La corsa a tappe italiane è giunta alla sua 41esima edizione ed è ... oasport.it LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto tappa e maglia per lui in una frazione incredibileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 17.20 CLASSIFICA GENERALE COPPI & ... oasport.it Davide Frigo of Ineos Grenadiers retires from Settimana Coppi e Bartali 2026 after a clavicle fracture suffered in stage 2. The 19-year-old from Bassano del Grappa will begin a recovery path as medical assessments confirm the injury. Read more: x.com Filippo Conca, la maglia tricolore alla Settimana Coppi e Bartali. - facebook.com facebook