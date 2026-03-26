Oggi è in corso una tappa del Giro di Catalogna, con il gruppo inizialmente compatto che ha visto una fuga tentare di allontanarsi. La fuga è stata ripresa a circa 25 chilometri dal traguardo, mentre i ciclisti continuano a sfidarsi lungo il percorso. La cronaca della corsa viene aggiornata in tempo reale attraverso la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 15.04 Al km 134 di questa frazione: gruppo compatto. 15.02 Gruppo a meno di 20? da Favero, Cantoni e Pezzo Rosola. 15.01 In testa rimangono in 3, perché Marco Martini si è staccato e rialzandosi è stato ripreso dal gruppo. 14.59 Il gruppo recupera, ma l’alta velocità rompe il plotone in tre tronconi. 14.57 Succede di tutto! Esplode la corsa. 14.54 Meno di 30 km alla fine. 14.51 Sembra essersi risistemata la situazione nel plotone a caccia dei 4 uomini in avanscoperta: arriva anche un minimo recupero. Ora da dietro mettono i fuggitivi nel mirino a 1:20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, fuga ripresa a 25 km dall’arrivo

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