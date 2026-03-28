LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | percorso mosso chi vincerà a Valdobbiadone?

Oggi si svolge la quarta tappa della Settimana Coppi e Bartali 2026, una corsa inserita nel circuito della Coppa delle Regioni. La tappa si disputano con un percorso caratterizzato da tratti mossi, e l’arrivo è previsto a Valdobbiadone. La gara viene seguita in tempo reale, con aggiornamenti continui sui movimenti dei ciclisti e sulla possibile vittoria finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026, corsa che parte del circuito della Coppa delle Regioni. Frazione mossa di 159.6 chilometri con partenza a Ponte di Piave ed arrivo a Valdobbiadene. Non ci saranno grandi salite in questa frazione, che prevede diverse ascese. Nei primi 90 chilometri i corridori affronteranno un percorso quasi totalmente pianeggiante con l’unica eccezione dell’Asolo (1.6 km al 6.3% di pendenza media). La musica cambierà con l’ascesa di San Michele di Feletto (1.5 km al 5.1%) seguita dal Rolle (2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, chi vincerà a Valdobbiadone? Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, ma possibile volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda tappa della... LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto tappa e maglia per lui in una frazione incredibileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. Una selezione di notizie su Settimana Coppi Temi più discussi: Dove vedere la Settimana Coppi e Bartali 2026 in TV e Streaming? Nessuna trasmissione in diretta; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: sprint ristretto vinto da Laurance! Trionfo francese nella prima tappa; Corsa in linea Uomini, Tappa 1, Barbaresco - Barolo 25/03/2026; DIRETTA Settimana Coppi e Bartali 2026 LIVE, Prima Tappa. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a IseoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI 14.OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA ... oasport.it Settimana Coppi&Bartali 2026: altra sorpresa, Tommaso Dati si impone in volata. Schmid nuovo leaderAncora una sorpresa alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali, corsa che fa parte del circuito della Coppa Italia delle Regioni. Nella terza tappa, ... oasport.it La cronaca e i risultati della 3ª tappa della Settimana Coppi e Bartali. - facebook.com facebook https://t.co/fzvNZtTGiE Settimana Internazionale Coppi e Bartali – Etapa 3 Tommaso Dati (Team UKYO) Mauro Schmid (Jayco AlUla) (”) Diego Ulissi (XDS Astana) (“) x.com