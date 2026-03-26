LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | percorso mosso ma possibile volata

Oggi si svolge la seconda tappa della Settimana Coppi e Bartali 2026, con un percorso caratterizzato da tratti mossi che potrebbero favorire un arrivo in volata. La manifestazione si svolge in Italia e vede la partecipazione di numerosi ciclisti professionisti. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sulla situazione in gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. La seconda frazione della corsa italiana organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di Adriano Amici, partirà da Lodi e terminerà a Massalengo, dopo 158 km di corsa. Dopo la vittoria di ieri, andata ad Axel Laurence, nuova opportunità per le ruote veloci del gruppo. Attenzione però, perché la frazione non sarà totalmente piatta, vista la presenza del GPM di Montù Beccaria (terza categoria – 3,6 km al 3,6% di pendenza media) e il doppio circuito con l’ascesa di Casa Barbieri (5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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