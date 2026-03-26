LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Filippo D’Aiuto tappa e maglia per lui in una frazione incredibile

Oggi si svolge una tappa del Giro di Catalogna, trasmessa in diretta. Durante la frazione, un ciclista ha conquistato la vittoria di tappa e indossa la maglia di leader. La corsa prosegue con aggiornamenti in tempo reale, disponibili sul sito dedicato. Sono numerosi gli appassionati che seguono l'evento, che si svolge con condizioni di tempo favorevoli e un percorso impegnativo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport. Tappa animata da una fuga iniziale con 4 corridori, poi a 15 km dalla fine, quando tutto sembrava essere scritto, una fase di attesa e lo scatto decisivo di Filippo d’Aiuto a 5 km dalla fine per sorprendere il gruppo e anticipare una volata che è valsa solo per le posizioni di rincalzo. LA CLASSIFICA DELLA SECONDA TAPPA DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI 2026 Pos Nome Squadra Tempo 1 D’Aiuto Filippo General Store – Essegibi – F. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto tappa e maglia per lui in una frazione incredibile Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto è solo all’ultimo kilometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto si impone a sorpresa anticipando la volata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. Approfondimenti e contenuti su Settimana Coppi Temi più discussi: Dove vedere la Settimana Coppi e Bartali 2026 in TV e Streaming? Nessuna trasmissione in diretta; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: sprint ristretto vinto da Laurance! Trionfo francese nella prima tappa; Settimana Coppi e Bartali: tutte le tappe, i favoriti e dove vederla in tv; Corsa in linea Uomini, Tappa 1, Barbaresco - Barolo 25/03/2026. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto tappa e maglia per lui in una frazione incredibileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 Grazie per essere rimasti con noi durante ... oasport.it SETTIMANA COPPI & BARTALI: COLPO DA FINISSEUR PER D’AIUTO NELLA 2? TAPPA. MOSCHETTI REGOLA IL GRUPPO IN VOLATA, 3° BESSEGACon una coraggiosa azione da finisseur portata negli ultimissimi chilometri Filippo D'Aiuto (General Store - Essegibi - F.lli Curia) ha conquistato in solitaria la seconda tappa della Settimana Intern ... tuttobiciweb.it Settimana Coppi e Bartali 2026, Maximilian Schachmann: “La partenza di Evenepoel È un processo normale. Abbiamo migliorato i punti di forza” x.com Dopo una prima tappa totalmente piemontese tra Barbaresco e Barolo, la Settimana Coppi e Bartali passa in Lombardia dove tra Lodi e Massalengo andrà in scena la seconda frazione. - facebook.com facebook