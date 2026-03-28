LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Frangipani perde qualche posizione attesa per Daniel Grassl

Durante la gara di pattinaggio artistico ai Mondiali 2026 in diretta, il pattinatore Frangipani ha perso alcune posizioni, mentre si attende l'esibizione di Daniel Grassl. Alle 14.00, il programma ha visto un’uscita dal ghiaccio durante il quadruplo lutz e il tentativo di un quadruplo toeloop. La combinazione di quadruplo salchow con triplo toeloop e il triplo axel sono stati valutati positivamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00: Step out sul quadruplo lutz, bere il quadruplo toeloop, bene la combinazione quadruplo salchow+triplo toeloop, bene il triplo axel 13.58: Arriva sul ghiaccio il georgiano Nika Egadze, nato a Tbilisi 23 anni fa, si allena fra Tbilisi, Batumi e Mosca sotto la guida di Eteri Tutberidze, Daniil Gleikhengauz, Sergei Dudakov, 15mo dopo il programma corto. E’ stato 28mo all’Europeo 2022 a Tallinn alla sua prima partecipazione alla rassegna continentale, nel 2023 settimo agli Europei di Espoo e 29mo ai Mondiali di Saitama, nel 2024 a Kaunas è stato ancora settimo all’europeo e ai Mondiali di Montreal 13mo, lo scorso anno è stato quarto agli Europei e nono al Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Frangipani perde qualche posizione, attesa per Daniel Grassl Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio perdono qualche posizione. Grassl e Frangipani non deludono Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl per l’exploit, Gabriele Frangipani a caccia della qualificazione Altri aggiornamenti su Daniel Grassl Temi più discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Grassl cerca la rimonta, si assegna il titolo della danza; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: trionfo tedesco nelle coppie d’artistico! Grassl e Frangipani non deludono; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio qualificati per il libero! Bene Lara Naki Gutmann; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari giovedì 26 marzo, tv, streaming, italiani in gara. LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Frangipani e Grassl cercano la rimonta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58: Arriva sul ghiaccio il georgiano Nika Egadze, nato a Tbilisi 23 anni fa, si allena fra Tbilisi, Batumi e ... oasport.it Pattinaggio di figura: Daniel Grassl chiude in top-10 il programma corto dei Mondiali di PragaA Praga (Cechia), la seconda giornata dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2026 si è aperta con il programma corto maschile. All’appuntamento hanno preso parte due italiani, ossia Daniel G ... napolimagazine.com Daniel Grassl si mostra solido nel programma corto ai Mondiali di Praga L'Azzurro ottiene 88,53 punti, pagando qualche sbavatura su alcuni salti - specie i quadrupli - ma lavorando egregiamente nelle trottole e sui passi #FigureSkating #WorldFigu x.com I due atleti azzurri che hanno preso parte al programma corto maschile dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura hanno agevolmente guadagnato l'accesso al secondo segmento di gara. Sul ghiaccio della O2 Arena di Praga, Daniel Grassl si è piazzato - facebook.com facebook