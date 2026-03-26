LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Daniel Grassl per l’exploit Gabriele Frangipani a caccia della qualificazione

In diretta sui campionati mondiali di pattinaggio artistico, il pattinatore italiano Daniel Grassl cerca di ottenere un risultato importante, mentre Gabriele Frangipani si impegna per qualificarsi alla competizione. Durante la gara, sono state registrate alcune imprecisioni sui salti, che hanno influenzato i punteggi finali, meno elevati rispetto alle aspettative. La prova del pattinatore turco è stata considerata complessivamente dignitosa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.06: Qualche imprecisione c’è stata sugli elementi di salto, non arriverà un punteggio enorme ma tutto sommato dignitosa la prova del turco 12.04: step out sul quadruplo salchow, step out sul triplo axel, impreciso anche sulla combinazione triplo flip + triplo toeloop 12.03: E’ il momento del turco Alp Eren Ozkan. 22 anni, nato e residente a Istanbul. E’ allenato a Bergamo da Tomi Pulkkinen, Luca Dematte, Renk Kemaloglu. Nel 2025 è stato 29mo all’Europeo, quest’anno ha vinto il campionato nazionale e la Bosphorus Cup ed ha chiuso al 26mo posto l’Europeo di Sheffield. Si esibisce su un mix: River (dalkla colonna sonora di “Lion”) e Fifteen Million Acres. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl per l’exploit, Gabriele Frangipani a caccia della qualificazione Articoli correlati LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl per stupire, si assegna il titolo delle coppieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di... LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl punta azzurra, si assegna il titolo delle coppieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di... Contenuti utili per approfondire Daniel Grassl Temi più discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl punta azzurra, si assegna il titolo delle coppie; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio qualificati per il libero! Bene Lara Naki Gutmann; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 26 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 25 marzo, streaming, italiani in gara. LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl per stupire, si assegna il titolo delle coppieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.54: Il coreano Younghyun Cha con un errore iniziale ma tutto sommato un buon programma totalizza 70.92 punti ... oasport.it Mondiali pattinaggio: Grassl guida l'Italia, si assegna il titolo coppie a PragaLa seconda giornata dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, ospitati all’O2 Arena di Praga, ha acceso i riflettori sulle sfide decisive per l'assegnazione delle medaglie. Dopo un'apertu ... it.blastingnews.com