LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Caldara Maglio perdono qualche posizione Grassl e Frangipani non deludono

Durante i Mondiali di pattinaggio artistico 2026, i pattinatori Caldara e Maglio hanno perso alcune posizioni durante la gara. La coppia ucraina, dopo una stagione difficile, ha concluso la prova con successo e ha ottenuto una buona performance nel finale. Grassl e Frangipani hanno invece mantenuto un livello soddisfacente senza deludere le aspettative. La diretta è in aggiornamento continuo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.52: E’ una prova positiva quella della coppia ucraina che arriva da una stagione complicata ma è riuscita a trovare la quadra proprio nel finale. Bravi anche a rimettersi in carreggiata dopo la caduta iniziale di Artem che poteva compromettere il programma intero e invece non è stato così 18.51: Bene il triplo loop lanciato, bene il triplo salchow lanciato 18.50: Caduta per Artem nel triplo flip in parallelo, bene il triplo twist, bene la sequenza triplo salchow + axel + axel in parallelo 18.48: Chiude il primo gruppo la coppia ucraina, composta da Sofiia Holichenko, 21 anni di Kiev e Artem Darenskyi, 24 anni di Dnipro, 17mi dopo lo short program. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio perdono qualche posizione. Grassl e Frangipani non deludono Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio a caccia della top 15 nelle coppie di artistico! Grassl e Frangipani non deludono LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: qualche errore per Caldara-Maglio, attesa per Ghilardi-AmbrosiniLA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Pattinaggio artistico Mondiali... Temi più discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio qualificati per il libero! Bene Lara Naki Gutmann; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari giovedì 26 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 25 marzo, streaming, italiani in gara; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl punta azzurra, si assegna il titolo delle coppie. Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari giovedì 26 marzo, tv, streaming, italiani in garaProseguono le competizioni all'O2 Arena di Praga, imponente impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio ... oasport.it Mondiali pattinaggio artistico 2026: a Praga il via con Gutmann e Caldara-MaglioI Mondiali di pattinaggio artistico 2026 prendono il via a Praga: in pista gli italiani Gutmann, Caldara e Maglio ... it.blastingnews.com La coppia di artistico composta da Irma Caldara e Riccardo Maglio si è qualificata per il programma libero dei Campionati mondiali di pattinaggio di figura in corso di svolgimento presso la O2 Arena di Praga. Il segmento di gara del debutto in una rassegna iri - facebook.com facebook Missione compiuta per Irma Caldara - Riccardo Maglio Ai Mondiali di Praga la coppia azzurra chiude il programma corto al 18° posto, con 58.79 punti. Gli Azzurri conquistano così l’accesso al programma libero #PattinaggioArtistico #IceSkating #C x.com