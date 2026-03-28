LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Daniel Grassl in top 10 anche al Mondiale! Frangipani perde qualche posizione

Da oasport.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Mondiali di pattinaggio artistico in corso, uno dei principali protagonisti è stato un atleta che si è posizionato tra i primi dieci dopo la fase del programma corto. Nel frattempo, un altro pattinatore ha perso alcune posizioni durante la competizione. Alla sessione di metà giornata, si è concluso il penultimo gruppo con un rappresentante degli Stati Uniti che si è posizionato settimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20: Chiude il penultimo gruppo lo statunitense Andrew Torgashev, 24 anni di Coral Springs, settimo dopo il programma corto. Si allena ad Irvine sotto la guida di Rafael Arutyunyan e Brandon Frazier. E’ stato 21mo ai Mondiali 2023 a Saitama e ottavo nel 2024 al Four Continents. Nel 2025 ha chiuso al 22mo posto il mondiale. Quest’anno è stato 12mo ai Giochi Olimpici di Milano. Si esibisce su un mix: Oratores di Apashe, Good News di Apashe, This Place Was a Shelter di Ólafur Arnalds. Il personal Best nel total score è 259.06ottenuto agli Olympic Winter Games 2026. 15.19: L’azzurro Daniel Grassl totalizza nel programma libero un punteggio di 166. 🔗 Leggi su Oasport.it

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