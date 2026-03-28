LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Daniel Grassl in top 10 anche al Mondiale! Frangipani perde qualche posizione

Durante i Mondiali di pattinaggio artistico in corso, uno dei principali protagonisti è stato un atleta che si è posizionato tra i primi dieci dopo la fase del programma corto. Nel frattempo, un altro pattinatore ha perso alcune posizioni durante la competizione. Alla sessione di metà giornata, si è concluso il penultimo gruppo con un rappresentante degli Stati Uniti che si è posizionato settimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20: Chiude il penultimo gruppo lo statunitense Andrew Torgashev, 24 anni di Coral Springs, settimo dopo il programma corto. Si allena ad Irvine sotto la guida di Rafael Arutyunyan e Brandon Frazier. E’ stato 21mo ai Mondiali 2023 a Saitama e ottavo nel 2024 al Four Continents. Nel 2025 ha chiuso al 22mo posto il mondiale. Quest’anno è stato 12mo ai Giochi Olimpici di Milano. Si esibisce su un mix: Oratores di Apashe, Good News di Apashe, This Place Was a Shelter di Ólafur Arnalds. Il personal Best nel total score è 259.06ottenuto agli Olympic Winter Games 2026. 15.19: L’azzurro Daniel Grassl totalizza nel programma libero un punteggio di 166. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl in top 10 anche al Mondiale! Frangipani perde qualche posizione Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Frangipani perde qualche posizione, attesa per Daniel Grassl Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio perdono qualche posizione. Grassl e Frangipani non deludono Una selezione di notizie su Daniel Grassl Temi più discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Grassl cerca la rimonta, si assegna il titolo della danza; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: trionfo tedesco nelle coppie d’artistico! Grassl e Frangipani non deludono; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari sabato 28 marzo, tv, streaming, italiani in gara; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio qualificati per il libero! Bene Lara Naki Gutmann. LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: tra poco Grassl per la rimonta! Frangipani perde qualche posizioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09: Tanti, troppi errori per puntare al primo posto provvisorio per l'elvetico che lascia sul ghiaccio tanti ... oasport.it Pattinaggio di figura: Daniel Grassl chiude in top-10 il programma corto dei Mondiali di PragaA Praga (Cechia), la seconda giornata dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2026 si è aperta con il programma corto maschile. All’appuntamento hanno preso parte due italiani, ossia Daniel G ... napolimagazine.com Daniel Grassl si mostra solido nel programma corto ai Mondiali di Praga L'Azzurro ottiene 88,53 punti, pagando qualche sbavatura su alcuni salti - specie i quadrupli - ma lavorando egregiamente nelle trottole e sui passi #FigureSkating #WorldFigu x.com I due atleti azzurri che hanno preso parte al programma corto maschile dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura hanno agevolmente guadagnato l'accesso al secondo segmento di gara. Sul ghiaccio della O2 Arena di Praga, Daniel Grassl si è piazzato - facebook.com facebook