LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | via alla Q1! Morbidelli punta a superare il taglio

Alle 17.01 si è aperta la seconda sessione di qualifiche per il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di MotoGP. I piloti sono tornati in pista per l’ultimo tentativo di qualificarsi alla fase successiva, con il focus su chi cerca di superare il taglio e inserirsi tra i primi due. La sessione si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sulle posizioni e i tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Si torna in pista per l’ultimo run di questa Q1, per dare la caccia ai primi due posti. 16.59 Al momento, dunque, sono qualificati Mir e Raul Fernandez per la Q2. Crisi per Morbidelli e Quartararo. 16.56 Mir si conferma davanti a tutti in 2’01?210 a precedere di 0?400 Raul Fernandez. Morbidelli è nono a 0?907, mentre caduto all’ingresso di curva 15 Quartararo, in grandissima difficoltà. 16.55 Mir si conferma molto veloce in 2’01?324 a precedere di 0?328 Raul Fernandez, anch’egli tra i papabili vista la velocità di Raul Fernandez. Morbidelli è sesto a 0?959. 16.53 Le due Honda di Mir e Moreira potrebbero avere le maggiori credenziali per entrare in Q2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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