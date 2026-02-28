LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi svetta ma cade subito Si lavora sull’assetto nella FP2

Al GP della Thailandia 2026 di MotoGP, Bezzecchi si è portato in testa nelle prime fasi, ma subito dopo è caduto. Nella seconda sessione di prove libere si sono concentrate le attenzioni sull’assetto della moto, mentre Marc Marquez ha migliorato leggermente il proprio tempo, restando a oltre mezzo secondo dal leader. Gli sviluppi della giornata continuano con aggiornamenti in tempo reale.

04.23 Pecco in crescita di feeling con la GP26, immediatamente davanti a Marc Marquez. 04.22 Bagnaia gira con una soft usata e stampa ora un tempo da 1’30"177 e sale in quarta piazza a 0"523 da Bezzecchi. 04.21 Marc Marquez migliora un po’ il suo tempo, anche se il distacco da Bezzecchi è importante a 0"536. 04.20 Migliora Bagnaia e si porta a 0"644 in quinta posizione a 38 millesimi dal tempo di Marc Marquez. 04.19 Acosta stampa il secondo tempo a 0"071 da Bezzecchi, mentre Alex Marquez è a 0"174. Bagnaia è ottavo a 0"910, mentre Marc Marquez è a 0"606. 04.17 Bezzecchi stampa il miglior tempo, ma incappa in una caduta in curva-3. Perdita d’anteriore per il romagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale...

