LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Marc Marquez veloce nella FP2 Bagnaia c’è cade Bezzecchi Tra poco le qualifiche

Durante la seconda sessione di prove libere del GP Brasile 2026, il pilota di punta ha registrato il miglior tempo, mentre un altro ha concluso con una caduta. Tra i partecipanti, ci sono anche due piloti noti, uno dei quali si è posizionato tra i primi, e un altro che ha subito un incidente. Tra pochi minuti si svolgeranno le qualifiche, con i tempi ancora in evoluzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Ai Ogura 79 1:18.237 — Aprilia Trackhouse MotoGP Team 2 Marc Marquez 93 1:18.248 +0.011 Ducati Ducati Lenovo Team 3 Jorge Martin 89 1:18.405 +0.168 Aprilia Aprilia Racing 4 Francesco Bagnaia 63 1:18.518 +0.281 Ducati Ducati Lenovo Team 5 Pedro Acosta 37 1:18.616 +0.379 KTM Red Bull KTM Factory Racing 6 Joan Mir 36 1:18.771 +0.534 Honda Honda HRC Castrol 7 Maverick Viñales 12 1:18.792 +0.555 KTM Red Bull KTM Tech3 8 Franco Morbidelli 21 1:18.834 +0.597 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 9 Fabio Di Giannantonio 49 1:18.852 +0.615 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 10 Marco Bezzecchi 72 1:18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez veloce nella FP2, Bagnaia c’è, cade Bezzecchi. Tra poco le qualifiche Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez veloce nella FP2, Bezzecchi e Bagnaia in crescita Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco velocissimo nelle pre-qualifiche, Marc Marquez e Bagnaia in scia. Bezzecchi fatica Una raccolta di contenuti su Marc Marquez Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint; MotoGP Brasile, gli orari TV del secondo GP stagionale; DIRETTA MOTOGP, GP Brasile 2026: Live prove libere - CRONACA; Moto GP 2026, orari tv italiani del Gran Premio del Brasile: dove vedere qualifiche, sprint e gare. MotoGP | GP Brasile 2026: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)Diretta Qualifiche GP Brasile MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Goiania dove, a partire dalle 14:50 si disputeranno le qualifiche del G ... motograndprix.motorionline.com DIRETTA MOTOGP | Streaming qualifiche e sprint live video GP Brasile 2026: si comincia! (sabato 21 marzo)Diretta MotoGp streaming GP Brasile 2026 Goiânia qualifiche e sprint live video, oggi sabato 21 marzo: orari, tempi e classifiche delle sessioni. ilsussidiario.net MotoGP, Marc Marquez maestro del limite: l’arma che spaventa i rivali a Goiania #motogp #braziliangp #marcmarquez #mm93 #ducati #corsedimoto x.com MOTOGO I La Honda di Zarco domina le prequalifiche nell'Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna, in Brasile. Poi la Ducati di Marc Marquez. In difficoltà l'Aprilia di Bezzecchi solo ventesimo, nono Pecco Bagnaia #ANSA facebook