Alle 16.10 sul circuito di Austin, negli Stati Uniti, si svolge la seconda sessione di prove libere del GP USA 2026 di MotoGP. La giornata prevede anche qualifiche e Sprint Race, con i piloti che devono affrontare un programma intenso e limare ogni dettaglio per migliorare l’assetto delle moto. La competizione si preannuncia molto combattuta, con un margine di errore ridotto per chi vuole conquistare le prime posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Sul circuito di Austin, negli Stati Uniti, andrà in scena un day-2 particolarmente intenso: prove libere, qualifiche e Sprint Race terranno banco e per i piloti il margine di errore sarà minimo se si vorrà ambire alle posizioni di vertice. 15.40 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del terzo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del terzo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Austin, negli Stati Uniti, andrà in scena un day-2 particolarmente intenso: prove libere, qualifiche e Sprint Race terranno banco e per i piloti il margine di errore sarà minimo se si vorrà ambire alle posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: si studia l’assetto nella FP2 dalle 16.10

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