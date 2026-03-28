Durante la sessione di gara negli Stati Uniti, i piloti Bezzecchi e Marini sono stati penalizzati e posizionati in fondo alla griglia per la corsa di domenica. La Sprint è programmata per le 21.10. Alle 20.38, sono stati comunicati un warning per Ogura e Marc Marquez, entrambi soggetti a investigazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 Solo un warning per Ogura e Marc Marquez, finiti anche loro sotto investigazione. 20.36 Di conseguenza per il GP di domani lo schieramento di partenza sarà il seguente: New grid for Sunday ONLY pic.twitter.comU8De3cdGVJ — Simon Patterson (@denkmit) March 28, 2026 20.33 Ci sono alcune novità prima dello start della Sprint. Marco Bezzecchi e Luca Marini sono stati penalizzati di due posizioni in griglia di partenza per la gara domenicale per aver disturbato Marc Marquez nel proprio giro veloce. 20.30 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint Race di Austin (USA), terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: penalizzati Bezzecchi e Marini in griglia per domenica, Sprint dalle 21.10

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