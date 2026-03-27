Alle 21.00 sono iniziate le pre-qualifiche del GP degli Stati Uniti di MotoGP 2026, con Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia tra i piloti più monitorati. La sessione segue la vittoria di Bezzecchi a Goiânia e permette di seguire in diretta le prime fasi delle prove. Gli appassionati possono aggiornarsi sulla corsa attraverso la copertura in tempo reale disponibile online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29 Il tutto riprende dalla vittoria di Marco Bezzecchi a Goiânia. Nella domenica brasiliana, il romagnolo si è esaltato, replicando quanto aveva già fatto nel corso del primo round in Thailandia. Il feeling con l’Aprilia è ottimo e il rendimento specialmente sulla lunga distanza è stato tale che il centauro italiano ha potuto imporsi in solitaria. 20.26 Si torna a competere dopo i tanti problemi avuti in Brasile, legati alle condizioni meteorologiche e dell’asfalto del circuito sudamericano. I piloti, da questo punto di vista, sperano di non dover replicare l’esperienza, mettendo in testa alle priorità il lavoro sul set-up. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: pre-qualifiche dalle 21.00, Bezzecchi e Bagnaia osservati speciali

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: lampo Bezzecchi, Bagnaia tallona Marquez. Alle 9.00 le pre-qualifiche

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi inizia nel migliore dei modi, Bagnaia non forza. Alle 9.00 le pre-qualifiche

Tutti gli aggiornamenti su LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA pre...

Temi più discussi: MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi cerca conferme nel feudo di Marquez; MotoGP, orari e dove vedere il GP degli Usa ad Austin; MotoGp Gran Premio Usa 2026: gli orari e dove vedere le prove libere in tv.

LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: pre-qualifiche dalle 21.00, Bezzecchi e Bagnaia osservati specialiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 Appuntamento alle 21.00 italiane per le pre-qualifiche che andranno a definire poi i qualificati in Q1 e ... oasport.it

Diretta MotoGp prove libere GP Usa 2026 Austin live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi venerdì 27 marzo)Diretta MotoGp prove libere GP Usa 2026 Austin live streaming video tv oggi venerdì 27 marzo: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net

MOTOGP - PROBLEMI ALLA SPALLA SINISTRA PERSISTENTI: MAVERICK VINALES CHIUDE IN ANTICIPO IL WEEKEND DI AUSTIN Come riportato da Sky, i problemi alla spalla sinistra operata lo scorso anno dopo il Sachsenring non danno tregua a - facebook.com facebook

#MotoGP | L'esclusiva #Aprilia X 250TH celebra i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza degli USA x.com