LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Mir in pole-provvisoria! Bezzecchi Bagnaia e Marquez in lotta

Durante la sessione di qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di MotoGP, il pilota in testa al momento è stato il motociclista con il miglior tempo temporaneo, seguito da due avversari a breve distanza. Al quarto posto si trova un altro concorrente, con un margine di circa tre decimi di secondo dal leader. La classifica si aggiorna in tempo reale, offrendo un quadro dettagliato delle posizioni di queste prime fasi di qualificazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 Di Giannantonio in pole position provvisoria! 2’00?136 a precedere di 0?193 Bezzecchi e di 0?349 Acosta. Marc Marquez è quinto a 0?501, Bagnaia sfortunatissimo è ottavo a 0?679, vedremo se riuscirà a migliorare. 17.26 Bagnaia stava facendo un grandissimo giro, ma ha trovato il traffico e ha dovuto rialzare. Arrabbiatissimo Pecco. 17.23 Mir guida la classifica in 2’00?591 a precedere di 0?224 Bagnaia e di 0?246 Di Giannantonio. Quarto Marco Bezzecchi a 0?347. Esce nuovamente Pecco dai box per voler girare da solo. 17.21 Bezzecchi migliora e sale in quarta posizione, sorprende Mir che si prende la pole-position provvisoria con la Honda in 2’00?591, precedendo di 0?224 Bagnaia e 0?246 Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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