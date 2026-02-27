Benvenuti alla diretta della seconda giornata del primo fine settimana del Campionato mondiale di MotoGP 2026 in Thailandia. Durante le qualifiche e la Sprint, il pilota italiano Bezzecchi si è confrontato con Marquez, mentre gli spettatori seguivano gli aggiornamenti in tempo reale. La sessione è in corso e gli appassionati sono pronti a scoprire gli sviluppi delle gare.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, in Thailandia, andrà in scena un day-2 particolarmente intenso: prove libere, qualifiche e Sprint Race terranno banco e per i piloti il margine di errore sarà minimo se si vorrà ambire alle posizioni di vertice. Nelle pre-qualifiche Marco Bezzecchi ha messo in mostra un grande passo sull’Aprilia. Il romagnolo ha concluso il turno di prove con il nuovo record della pista, a testimoniare la bontà del pacchetto di Noale. Bezzecchi andrà a caccia di conferme, nella consapevolezza però che il clan Ducati potrebbe avvicinarsi e quindi diventare decisamente insidioso. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint

