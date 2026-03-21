LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint

Oggi si svolge la seconda giornata del weekend del GP del Brasile 2026 di MotoGP. Durante le qualifiche e la Sprint, i piloti Bezzecchi e Marquez si sfidano in pista. La diretta in tempo reale permette di seguire ogni momento delle sessioni, con aggiornamenti continui sui risultati e le azioni più importanti. La manifestazione si tiene sulla pista brasiliana, con numerosi appassionati a seguire le prove e le gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del secondo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Goiânia, in Brasile, andrà in scena un day-2 particolarmente intenso: prove libere, qualifiche e Sprint Race terranno banco e per i piloti il margine di errore sarà minimo se si vorrà ambire alle posizioni di vertice. Nelle pre-qualifiche è stata l’incertezza a dominare. Le condizioni meteorologiche variabili hanno un po’ scombinato i piani delle varie squadre e a svettare in questo contesto così particolare è stato il francese Johann Zarco (Honda LCR). Hanno risposto presente con grande concretezza gli spagnoli Marc Marquez (Ducati) e Pedro Acosta (KTM), come Francesco Bagnaia sull’altra GP26 Factory. 🔗 Leggi su Oasport.it

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