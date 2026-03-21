LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Bezzecchi e Di Giannantonio in Q2 ora la sfida per la pole

Durante le qualifiche del GP del Brasile 2026, Marco Bezzecchi e Andrea Di Giannantonio sono riusciti ad accedere alla fase successiva, la Q2, che deciderà la pole position. La sessione è in corso e i piloti stanno cercando di migliorare i loro tempi, con Bezzecchi che ha già segnato il miglior tempo nella prima fase con un 1:17. La sfida tra i migliori prosegue senza sosta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.06 Di seguito l’ordine dei tempi nella Q1: 1 Marco Bezzecchi 1:17.408 — Aprilia Aprilia Racing 2 Fabio Di Giannantonio 1:17.531 +0.123 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 3 Joan Mir 1:17.710 +0.302 Honda Honda HRC Castrol 4 Diogo Moreira 1:17.812 +0.404 Honda Pro Honda LCR 5 Franco Morbidelli 1:17.815 +0.407 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 6 Raul Fernandez 1:17.964 +0.556 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 7 Alex Rins 1:17.975 +0.567 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 8 Jack Miller 1:18.022 +0.614 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 9 Luca Marini 1:18.169 +0.761 Honda Honda HRC Castrol 10 Maverick Viñales 1:18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi e Di Giannantonio in Q2, ora la sfida per la pole Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: iniziano le qualifiche, Bezzecchi punta a entrare in Q2 Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco svetta nelle pre-qualifiche, Marc Marquez in scia. Bagnaia in top-10, Bezzecchi fuori dalla Q2 Tutto quello che riguarda LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1; DIRETTA MOTOGP, GP Brasile 2026: Live prove libere - CRONACA; MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streaming. LIVE MotoGP Brasile, qualifiche e pole in diretta: Ogura il migliore nelle FP2, la gara sprint alle 19In diretta dal circuito di Goiana il MotoGp Brasile con le qualifiche per la pole e la gara sprint, in programma alle 19:00 ... fanpage.it Diretta MotoGp | Streaming qualifiche live video GP Brasile 2026: Fp2, Ogura al top! (sabato 21 marzo)Diretta MotoGp streaming GP Brasile 2026 Goiânia qualifiche e sprint live video, oggi sabato 21 marzo: orari, tempi e classifiche delle sessioni. ilsussidiario.net TOPRAK RAZGATLIOGLU: "VENERDÌ INCREDIBILE. STO CERCANDO DI CAMBIARE STILE DI GUIDA PER ADATTARMI ALLA MOTOGP" "Goiania una pista nuova per tutti e il fatto che fosse umida ha reso il tutto ancora più complicato. In Superbike mi piac facebook #MotoGP #BrazilianGP Incontrando condizioni della pista di Goiania quantomeno rivedibili, nei 30 minuti antecedenti la pioggia Johann Zarco riesce nell'intento di appropriarsi del miglior tempo delle Practice a precedere Marc Marquez. Coppia insieme ad un x.com