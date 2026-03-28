Alle 16.50 si sono aperte le qualifiche della MotoGP ad Austin, con i piloti pronti a scendere in pista per il primo dei due impegni di oggi. Contestualmente, si svolge anche la Sprint, una delle due tappe previste per questa giornata. La sessione vede i piloti impegnati a ottenere i tempi migliori in vista delle gare ufficiali.

I piloti pronti a tornare in pista per il primo dei due appuntamenti della giornata. Alle 16.50 scatterà la caccia alla pole position, 5 italiani in corsa . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE MotoGP: ad Austin via alle qualifiche. E stasera c'è la Sprint

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