LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | cominciano le pre-qualifiche ad Austin

Le pre-qualifiche del GP degli Stati Uniti di MotoGP si sono aperte ad Austin con le prime sessioni. Durante le prove, il pilota piemontese ha segnato il miglior tempo, girando con una coppia di medie. I turni di prova sono in corso e gli aggiornamenti in tempo reale continuano a arrivare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08 Bagnaia si porta davanti a tutti, gira forte il piemontese con una coppia di medie. Pecco svetta in 2’02?191 a precedere di 0?119 Acosta e di 0?355 Zarco. Martin è 5° e Bezzecchi 8°. Marc Marquez fatica a mettere insieme un giro per via delle bandiere gialle. 21.07 Caduta nel terzo settore per Bastianini, in tutto questo Acosta si porta davanti a tutti in 2’02?310 a precedere di 0?361 Bagnaia e di 0?381 Mir. Bezzecchi è quarto a 0?396, mentre Marc Marquez non è ancora riuscito a mettere assieme un tempo utile. 21.05 Bagnaia svetta in 2’02?671 a precedere di 0?020 Mir e di 0?424 Bezzecchi. Siamo solo all’inizio del turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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