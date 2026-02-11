LIVE Italia-Svezia 4-3 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | La Svezia torna sotto con un colpo magistrale di Edin!

Questa sera gli azzurri di curling vincono 4-3 contro la Svezia in una sfida emozionante alle Olimpiadi. La Svezia si riavvicina nel punteggio con un colpo spettacolare di Edin, che riaccende le speranze svedesi. A metà partita, l’Italia ha già messo in campo una strategia solida, ma gli scandinavi non mollano e cercano di recuperare. La partita resta aperta fino all’ultimo, con continui sorpassi e tiri sorprendenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49 Arman boccia la prima delle due guardie centrali messe dagli svedesi. 20.48 Colpo di Wranaa si appoggia al secondo sasso azzurro. Rimane però un po'esterno però il suo sasso. 20.47 Tutte sulla stessa linea le stone finora tirate. Giovanella piazza un altro sasso in casa dietro le guardia messe dagli avversari. 20.47 Doppia guardia centrale piazzata da Sundgrend. 20.46 Decidono subito di giocare un draw in casa gli azzurri. Ottimo colpo di Giovanella dietro la guardia avversaria. 20.45 Guardia centrale ben posizionata da Sundgren. l'Hammer adesso è azzurro.

