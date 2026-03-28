LIVE Italia-Svezia 2-5 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | mano rubata dagli svedesi nel quinto end

Durante la partita tra Italia e Svezia ai Mondiali di curling 2026, gli svedesi hanno segnato cinque punti contro due degli italiani, con una mossa contestata nel quinto end. Eriksson ha giocato in modo deciso e preciso, lasciando un’unica pietra italiana in campo. La diretta fornisce aggiornamenti continui sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:32 Implacabile anche Eriksson. C’è soltanto una stone svedese in casa e null’altro. 17:30 Arriva la bocciata di Arman, ma c’è bisogno di un aiuto dei nostri avversari. 17:29 Giocano benissimo anche i compagni di squadra di Edin. Bocciata perfetta di Wranaa, che lascia in casa due stone svedesi. 17:27 Si riparte. Svezia che continua a mettere pressione sugli azzurri ponendo subito due stone in casa. SESTO END 17.17 Sbaglia Spiller, che liscia la bocciata concedendo la mano rubata da un punto. Italia 2 Svezia 5 a metà gara. 17:15 Edin gioca una stone riuscendo ad appiccicarla per millimetri al vertice destro della casa e nascondendola perfettamente dietro una guardia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 2-5, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata dagli svedesi nel quinto end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 0-1, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata dalle svedesi nel primo end Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-3, Curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: mano rubata dagli elvetici nel terzo end Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Svezia 2 5 Mondiali curling... Temi più discussi: Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Riparte la caccia all’Europeo: Baldini convoca 24 Azzurrini, prima chiamata per Daffara, Ahanor, Mannini e Cacciamani; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia; Italia vs Svezia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026. LIVE Italia-Svezia 2-4, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: sale in cattedra Edin, tre punti svedesi nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:12 SI! Dopo un piccolo errore Arman si riscatta piazzando una super doppia bocciata con la stone italiana che ... oasport.it LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre sfidano le campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda partita del round robin del ... oasport.it Finali spareggi europei playoff per i mondiali: Bosnia Erzegovina - Italia Svezia - Polonia Turchia - Kosovo Danimarca - Repubblica Ceca #ForzaNapoliSempre by #NapoliStory #nazionaleitaliana - facebook.com facebook #ReferendumGiustizia, voto tra le comunità italiane all'estero. Danimarca: NO 79,0% Svezia: NO 74,9% Paesi Bassi: NO 73,1% Austria: NO 70,0% Irlanda: NO 67,4% Grecia: NO 63,4% Belgio: NO 61,4% Regno U x.com