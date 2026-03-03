LIVE Italia-USA 4-6 Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel settimo end

Alle 16.30, durante la partita tra Italia e USA ai Mondiali juniores di curling 2026, gli Stati Uniti hanno segnato un punto dopo aver completato sei tiri nell’ottavo end. In precedenza, nel settimo end, l’Italia aveva ottenuto un punto. La diretta continua con aggiornamenti sui punteggi e lo svolgimento della gara.

16.23: Due le stone statunitensi a punto quando mancano sei tiri alla fine dell'end 16.15: Promuove la guardia Stefano Spiller ma non riesce a mettere il doppio punto, un solo punto azzurro, 4-6 e adesso la strada è davvero in salita per gli azzurri 16.08: C'è una stone statunitense a punto ma con gli azzurri secondi e terzi quando mancano gli ultimi due tiri del settimo end 16.04: Ora sono due le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri di un settimo end molto importante 16.00: Stone azzurra al centro della casa con tre stone statunitensi nella casa dopo 8 tiri del settimo end 15.58: Due stone statunitensi a punto e doppia guardia azzurra dopo 4 tiri del settimo end