LIVE Italia-USA 1-4 Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA | ancora 2 punti americani nel terzo end

Durante la partita tra Italia e Stati Uniti nei Mondiali juniores di curling 2026, gli americani hanno segnato due punti nel terzo end. Nella ripresa, dopo nove tiri del quarto end, le stone statunitensi si trovavano molto vicine alla casa. La partita è tuttora in corso e la diretta continua a trasmettere gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05: Si va verso l'end annullato 15.04: Sono due molto vicine le stone statunitensi nella casa dopo 9 tiri del quarto end 15.00: Una stone statunitense a punto dopo 4 tiri del quarto end 14.56: Non preciso il penultimo tiro di Spiller che si presta alla bocciata degli statunitensi che piazzano due stone a punto e provano la prima fuga dell'incontro: 1-4 14.50: Stone statunitense a punto dopo 12 tiri ma ce ne sono due azzurre nella casa 14.48: Ci sono due stone azzurre a punto dopo 8 tiri del terzo end 14.44: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del terzo end 14.39: Non riesce la bocciata da due punti a Stefano Spiller che non allontana abbastanza la stone statunitense e l'Italia si deve accontentare del punto: 1-2