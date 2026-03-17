LIVE Italia-Canada 2-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | due punti azzurri nel secondo end

Da oasport.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Italia e Canada nei Mondiali di curling femminile 2026 si è conclusa con un pareggio di 2-2, con due punti segnati dall’Italia nel secondo end. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale anche sulla sfida tra Italia e Norvegia, in programma dalle 21. La partita tra le due nazionali si svolge in diretta e le azioni si susseguono sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 16.46: C’è una sola stone canadese al centro della casa quando mancano gli ultimi 6 tiri del terzo end 16.41: Una stone azzurra al centro a punto, stone canadese nella casa con guardia a destra dopo 4 tiri del terzo end 16.38: Brava Constantini a trovare la bocciata che lascia due stone azzurre a punto nel secondo end. L’Italia prende coraggio e pareggia il conto: 2-2 16.32: tolta la guardia a sinistrra dalle azzurre, resta una stone canadese a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 16.30: C’è sempre una stone canadese a punto ma con due stone italiane molto vicine al centro dopo 10 tiri del secondo end 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

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