LIVE Italia-Canada 2-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | due punti azzurri nel secondo end

Durante la partita tra Italia e Canada nei Mondiali di curling femminile 2026 si è conclusa con un pareggio di 2-2, con due punti segnati dall’Italia nel secondo end. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale anche sulla sfida tra Italia e Norvegia, in programma dalle 21. La partita tra le due nazionali si svolge in diretta e le azioni si susseguono sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 16.46: C’è una sola stone canadese al centro della casa quando mancano gli ultimi 6 tiri del terzo end 16.41: Una stone azzurra al centro a punto, stone canadese nella casa con guardia a destra dopo 4 tiri del terzo end 16.38: Brava Constantini a trovare la bocciata che lascia due stone azzurre a punto nel secondo end. L’Italia prende coraggio e pareggia il conto: 2-2 16.32: tolta la guardia a sinistrra dalle azzurre, resta una stone canadese a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 16.30: C’è sempre una stone canadese a punto ma con due stone italiane molto vicine al centro dopo 10 tiri del secondo end 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 2-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel secondo end Articoli correlati LIVE Italia-Canada 0-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto per le americane nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Leggi anche: LIVE Italia-Cina 1-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end Milano Cortina 2026. Curling, il punto che vale il bronzo per gli azzurri Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Canada 2 2 Mondiali curling... Discussioni sull' argomento Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresa; Wheelchair curling, Milano Cortina 2026: Italia sconfitta 9-8 all’esordio contro il Canada; Canada - Türkiye in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in ... oasport.it Il Libano va tenuto fuori: il richiamo di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito è fondamentale, anche perché condiviso dai Paesi arabi... Intanto già 3 milioni di sfollati iraniani si stanno dirigendo verso la Turchia @FDePalo x.com Nota congiunta dei leader di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito pubblicata sul sito del premier canadese: "Siamo profondamente preoccupati per l'escalation di vi*lenza in Libano e chiediamo un impegno concreto da parte dei rappresentanti isr - facebook.com facebook