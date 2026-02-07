LIVE Italia-Svezia 1-2 curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | doppio punto svedese nel secondo end

Questa sera gli appassionati di curling hanno seguito con attenzione la partita tra Italia e Svezia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La squadra italiana ha perso 1-2, con un doppio punto svedese nel secondo end che ha fatto la differenza. La partita si è svolta in diretta, e molti tifosi hanno commentato sui social le emozioni di questa sfida. Ora si attende la prossima partita dell’Italia, contro la Norvegia, in programma alle 19.

15.00: Bene Wranaa che piazza anche la seconda stone a punto e porta in vantaggio gli scandinavi: 1-2 14.55: Tripla bocciata di Mosaner che toglie due delle stone rosse nella casa 14.53: Un punto Svezia dopo 4 tiri del secondo end 14.47: Un solo punto per l'Italia: 1-0 14.46: Grande bocciata di Constantini che potrebbe fruttare un solo punto nel primo end. Era una giocata ambiziosa e rischiosa. Si misura 14.42: Due stone svedesi a punto quando mancano tre tiri 14.38: Una stone svedese a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell'end

