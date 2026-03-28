LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard trionfa anche a Queralt

Nella tappa di oggi del Giro di Catalogna 2026, il ciclista danese ha conquistato la vittoria a Queralt. La gara è iniziata questa mattina e prosegue con aggiornamenti in tempo reale. La corsa si svolge lungo un percorso che attraversa diverse località della regione, coinvolgendo numerosi partecipanti e fan lungo il percorso. La tappa è seguita con attenzione dagli appassionati di ciclismo.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:24 Termina qui la DIRETTA LIVE della sesta tappa del Giro di Catalogna. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17:21 Jonas Vingegaard si aggiudica anche la sesta tappa del Giro di Catalogna, la Berga-Queralt di 158,2 chilometri. Il danese sferra l’attacco decisivo a due chilometri dalla fine e precede il francese Lenny Martinez e il tedesco Florian Lipowitz. 17:17 Completano la Top 5 di giornata Valentin Paret-Peintre e Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a Queralt Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard per una nuova stoccata sull’arrivo in salita a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro di... LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altro arrivo in salita a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro di... Tutto quello che riguarda LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: riscatto di Vernon, Evenepoel e Pidcock rosicchiano abbuoni. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:18 Paga un ritardo ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard domina a Coll de Pal, Evenepoel al tappetoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com