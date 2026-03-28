LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | altro arrivo in salita a Queralt

Oggi si svolge la sesta tappa del Giro di Catalogna, con partenza da Berga e arrivo a Queralt, su un percorso di 152 chilometri. La tappa si caratterizza per un finale in salita, con un arrivo previsto a Queralt. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sulle fasi più rilevanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro di Catalogna, Berga-Queralt di 152 chilometri. I corridori affrontano l’arrivo in salita di Queralt prima di lanciarsi a capofitto nel gran finale di domani a Barcellona. Jonas Vingegaard ha messo subito le cose in chiaro sul primo vero arrivo in salita della corsa. Il fuoriclasse danese, alla vittoria numero 46 della sua carriera da professionista, ha attaccato nei chilometri finali della salita di Coll de Pal e ha fatto il vuoto sgretolando con la sua micidiale progressione la resistenza dei rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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