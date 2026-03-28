LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard per una nuova stoccata sull’arrivo in salita a Queralt

Oggi si svolge la sesta tappa del Giro di Catalogna, con partenza da Berga e arrivo a Queralt per un percorso di 152 chilometri. La corsa è aggiornata in tempo reale, con il danese Vingegaard che cerca di migliorare la sua posizione in vista dell’arrivo in salita. La gara si svolge sotto un cielo coperto e con condizioni di vento variabili lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro di Catalogna, Berga-Queralt di 152 chilometri. I corridori affrontano l’arrivo in salita di Queralt prima di lanciarsi a capofitto nel gran finale di domani a Barcellona. Jonas Vingegaard ha messo subito le cose in chiaro sul primo vero arrivo in salita della corsa. Il fuoriclasse danese, alla vittoria numero 46 della sua carriera da professionista, ha attaccato nei chilometri finali della salita di Coll de Pal e ha fatto il vuoto sgretolando con la sua micidiale progressione la resistenza dei rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard per una nuova stoccata sull’arrivo in salita a Queralt Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altro arrivo in salita a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro di... Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Berga-Queralt in tv: orari, percorso, favoriti. Ancora tutti contro VingegaardSesta tappa per il Giro di Catalogna 2026, in scena oggi la Berga-Queralt, frazione durissima che vedrà un nuovo arrivo in salita. Aggiornamenti e notizie su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: riscatto di Vernon, Evenepoel e Pidcock rosicchiano abbuoni. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard domina a Coll de Pal, Evenepoel al tappetoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altro arrivo in salita a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro di ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com