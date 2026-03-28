LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Soler in testa da solo

Nella tappa di oggi del Giro di Catalogna 2026, un ciclista ha preso il comando della corsa e si trova in testa da solo. La gara è in corso e si può seguire la diretta aggiornando la pagina online a partire dalle 13, come indicato sui canali ufficiali. La tappa fa parte della settimana Coppi e Bartali e si svolge in territorio spagnolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 15:41 Il norvegese Jørgen Nordhagen del Team Visma Lease a Bike sta tirando il gruppo. 15:39 Il terzetto Ciccone-Carapaz-Embret Svestad-Bårdseng si avvicina a Soler. 15:37 Jonas Vingegaard è già nelle prime posizioni del gruppo. La volontà del danese sembra chiara. 15:34 Soler si invola da solo. Ciccone si muove insieme a Carapaz e Embret Svestad-Bårdseng per provare a raggiungere lo spagnolo. 15:32 Il gruppo insegue con un ritardo di 2’03”. 15:29 Il vantaggio di Soler e Munton sugli ex compagni di fuga è di 10”. 15:27 I fuggitivi si avvicinano alla vetta del Coll de Pradell. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Soler in testa da solo Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone e Piganzoli nel drappello in testa alla corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Cattaneo, Ciccone e Raccagni nel drappello in testa alla corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: riscatto di Vernon, Evenepoel e Pidcock rosicchiano abbuoni; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i fuggitivi guadagnano terrenoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 14:55 La prossima asperità da ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard domina a Coll de Pal, Evenepoel al tappetoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com