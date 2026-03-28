LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Cattaneo Ciccone e Raccagni nel drappello in testa alla corsa

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con Cattaneo, Ciccone e Raccagni che si trovano nel gruppo di testa. La corsa è in corso e i ciclisti stanno affrontando le ultime fasi della tappa. È possibile aggiornarsi sulla situazione in tempo reale cliccando sul link dedicato alla diretta. La diretta inizia alle 13 e prosegue durante tutta la giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 14:31 I corridori si avvicinano alla prima salita di giornata, Coll de la Batallola 14.28 Mancano 99 km all’arrivo. 14.25 Rimane invariato il vantaggio dei fuggitivi. 14.22 La velocità media al momento è di 44,3 kmh. 14.19 Nel gruppo tira il Team Visma I Lease a Bike. 14.16 Riepiloghiamo gli attaccanti:Mattia Cattaneo (RBH), Brandon McNulty (UAD), Bart Lemmen (TVL), Giulio Ciccone (LTK), Andrea Raccagni Noviero (SOQ), Michael Leonard (EFE), David De La Cruz (PQT), Nairo Quintana (MOV), Embret Svestad-Bårdseng (IGD), Ramses Debruyne (APT), Andreas Leknessund (UXM), George Steinhauser (EFE) e Jake Stewart (NSN). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Cattaneo, Ciccone e Raccagni nel drappello in testa alla corsa Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone e Piganzoli nel drappello in testa alla corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si stacca Lecerf. Ciccone e Piganzoli nel poker di testaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. Altri aggiornamenti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: riscatto di Vernon, Evenepoel e Pidcock rosicchiano abbuoni. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard domina a Coll de Pal, Evenepoel al tappetoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard per una nuova stoccata sull’arrivo in salita a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 Buongiorno amici ed amiche di ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com