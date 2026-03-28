Oggi si corre la tappa conclusiva del Giro di Catalogna 2026, con gli atleti che attraversano il territorio in diretta. Durante la corsa, uno dei corridori è stato recuperato dal gruppo dopo aver perso contatto. La salita finale si prospetta come il momento decisivo, con i ciclisti pronti a sfidarsi su un percorso impegnativo. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 16:47 Al comando ci sono ora: Remco Evenepoel. Florian Lipowitz, Marc Soler, Jonas Vingegaard, Valentin Paret-Peintre, Lenny Martinez, Alfonso Eulalio e Richard Carapaz. 16:44 Sta per esaurirsi l’azione di Giulio Ciccone, raggiunto dai big. 16:43 Ciccone resiste al comando. Il suo vantaggio, all’ultimo rilevamento, è di 17”. 16:41 Sembra aver perso terreno Felix Gall. 16:41 Siamo a meno di venti chilometri dalla conclusione. 16:38 Jonas Vingegaard al momento, non ha più compagni di squadra a propria disposizione. 16:35 Il corridore della Lidl-Trek passa primo sulla Collada de Sant Isidre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone recuperato dal gruppo. Sarà battaglia sull’ultima salita?

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