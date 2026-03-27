LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia l’ultima salita

Oggi si svolge l’ultima salita del Giro di Catalogna 2026, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Inoltre, sono in corso le dirette della E3 Saco Classic, cominciate alle 12.50, e della tappa di oggi della Coppi & Bartali, partita alle 13. La corsa prosegue con diversi appuntamenti in programma, trasmessi in diretta streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 15:21 Inizia la salita! 16.9 km con pendenza media del 7% e tratti che toccano il 14%. 15:19 Poche centinaia di metri all’inizio di Coll de Pal, Ciccone saluta la compagnia e ci prova in solitaria. 15:17 Giulio Ciccone si aggiudica anche il traguardo volante di Bagà. Il gruppo sta però rinvenendo. Meno di 40 secondi di margine per i battistrada. 15:14 20 km all’arrivo. Ci avviciniamo allo sprint intermedio di Bagà. 15:13 Rientra anche Almeida, coinvolto in una delle tante cadute a cui abbiamo assistito poc’anzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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