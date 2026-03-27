LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | continui scatti si muovo anche Ciccone e Lipowitz

Oggi si svolge il Giro di Catalogna 2026, con la tappa in corso in diretta. Durante la gara, sono stati registrati diversi tentativi di scatto, con la partecipazione di alcuni ciclisti noti, tra cui Ciccone e Lipowitz. Sono inoltre disponibili aggiornamenti in tempo reale su altre competizioni ciclistiche, tra cui la E3 Saco Classic e la tappa delle competizioni Coppi e Bartali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 12.26: Si è creato ora un terzetto al comando con Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) e Junior Lecerf (Soudal Quick-Step). Questi tre hanno qualche secondo di vantaggio su un gruppo con ventidue corridori e che vede presenti anche Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), Ben O’Connor (Team Jayco AlUla), Sepp Kuus (Team Visma Lease a Bike), Davide Piganzoli (Team Visma Lease a Bike), Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team), Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Einer Rubio (Movistar Team). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continui scatti, si muovo anche Ciccone e Lipowitz Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina l’atteso sprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si crea una fuga con nove corridoriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: primi scatti in gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi La Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida sui Pirenei!Quanto è stato rinviato nella giornata di ieri a causa delle avverse condizioni meteo diventa adesso ineluttabile: è il momento dell'atteso scontro tra i ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook