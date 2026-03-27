LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si stacca Lecerf Ciccone e Piganzoli nel poker di testa

Oggi si svolge il Giro di Catalogna 2026 con una tappa in diretta. Durante la corsa, Lecerf si stacca dal gruppo principale. Ciccone e Piganzoli si trovano tra i primi, insieme ad altri due ciclisti, formando il gruppo di testa. La corsa è monitorata in tempo reale attraverso aggiornamenti online e dirette streaming. Sono previsti ulteriori eventi e cambiamenti durante il prosieguo della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 14:20 Il belga Junior Lecerf della Soudal Quick-Step perde contatto dal drappello di testa. Sono in quattro al comando. 14:17 Diminuisce il vantaggio dei cinque al comando. Il gruppo insegue con 1’50” di ritardo. 14:13 La presenza di Piganzoli nella fuga può far pensare al ruolo, per l’azzurro, di punto d’appoggio, per il successivo attacco di Vingegaard. 14:10 La velocità media aggiornata è di 36,6 kmh. 14:07 Sono in cinque al comando della corsa: Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Davide Piganzoli (Team Visma Lease a Bike), Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) e Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) ed Einer Rubio (Movistar Team). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si stacca Lecerf. Ciccone e Piganzoli nel poker di testa Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone e Piganzoli nel drappello in testa alla corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone e Piganzoli in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. Altri aggiornamenti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone e Piganzoli nel drappello in testa alla corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi La Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida sui Pirenei!Quanto è stato rinviato nella giornata di ieri a causa delle avverse condizioni meteo diventa adesso ineluttabile: è il momento dell'atteso scontro tra i ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook