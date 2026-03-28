LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | tra pochissimo le FP3

Tra pochi minuti inizia la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Giappone 2026, con i piloti che stanno completando gli ultimi preparativi prima delle qualifiche, programmate per le 7:00. La sessione, trasmessa in diretta, si svolge sul circuito giapponese e rappresenta un momento cruciale per le squadre che cercano di migliorare i tempi prima delle qualifiche ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.29 Ultimi ritocchi per i piloti prima della delicatissima sessione di qualifiche, al via alle 7:00. 3.25 Buonanotte, Amici di OA Sport. Mancano cinque minuti all’inizio della terza ed ultima sessione di prove libere. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Si entra nel vivo a Suzuka con la seconda giornata di gare con in programma le FP3 e le qualifiche. Nel venerdì di Suzuka le Mercedes si sono confermate le monoposto da battere sul giro secco. Nelle FP1 George Russell è stato il più veloce di tutti in 1:31. 🔗 Leggi su Oasport.it

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