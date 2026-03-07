Griglia di partenza F1 GP Australia 2026 | Russell in pole bene Antonelli Ferrari impalpabile Verstappen 20°!

Nelle qualifiche del GP d’Australia 2026, sul circuito di Melbourne, George Russell ha conquistato la pole position, mentre Antonelli ha ottenuto un buon risultato. La Ferrari si è mostrata molto lontana dai primi, senza riuscire a incidere, e Verstappen si è qualificato in 20ª posizione. La sessione ha determinato la griglia di partenza per la gara di domenica.

Calato il sipario sulle qualifiche del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, è stato emesso il verdetto sul più veloce nel time-attack odierno. Una pista piuttosto particolare quella nella terra dei canguri. Il tracciato semi-permanente si distingue per la combinazione di tratti veloci e sezioni tecniche, con muretti ravvicinati che non lasciano margine di errore. Le curve 9 e 10 restano uno dei punti più impegnativi, mentre le opportunità di sorpasso sono soprattutto in frenata alla curva 3 e alla 11. Con vetture completamente nuove, anche i riferimenti storici assumono un valore relativo: il comportamento delle monoposto 2026 su un circuito cittadino veloce come Melbourne sarà uno degli elementi più interessanti del fine settimana.