LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Mercedes velocissime passi in avanti per Leclerc

Durante la sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, le due Mercedes sono tornate in pista, mentre il pilota di McLaren ha avviato il suo giro con un margine di circa un secondo. La classifica temporanea mostra una velocità superiore per le vetture di Stoccarda, e il pilota di Monaco ha iniziato a segnare i primi tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -19 minuti: escono nuovamente le due Mercedes. -20 minuti: Norris comincia la sua sessione con un gap di 1.545, valevole per l’undicesimo posto. -21 minuti: sei decimi di ritardo nel primo settore per Norris -22 minuti: in ombra, ma non è una novità, Max Verstappen che al momento è nono con un ritardo di 1.435. -23 minuti: manca poco al giro lanciato di Lando Norris. -25 minuti: tutto pronto per l’ingresso in pista di Lando Norris. -26 minuti: tanti piloti ai box adesso, mentre Lewis Hamilton non si migliora. -27 minuti: questa, quindi, la classifica dei tempi aggiornata: George Russell ( Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ) — 1:29. 🔗 Leggi su Oasport.it

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