LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Leclerc davanti alle Mercedes in Q1!

Durante la prima sessione di qualifiche del GP Cina 2026 di F1, Leclerc ha ottenuto il miglior tempo, precedendo le Mercedes. Tra i piloti in pista, solo Verstappen e Hadjar hanno utilizzato gomme soft nuove, mentre la classifica parziale vede Russell in prima posizione con un tempo di 1:32. La sessione prosegue con diversi piloti ancora in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.31 La classifica parziale. Di questi, solo Verstappen e Hadjar hanno utilizzato gomme soft nuove: 1 George Russell — Mercedes — 1:32.523 2 Lewis Hamilton — Ferrari — +0.311 3 Charles Leclerc — Ferrari — +0.379 4 Kimi Antonelli — Mercedes — +0.427 5 Max Verstappen — Red Bull Racing — +0.656 6 Oliver Bearman — Haas F1 Team — +0.674 7 Lando Norris — McLaren — +0.748 8 Isack Hadjar — Red Bull Racing — +0.829 9 Oscar Piastri — McLaren — +0.841 8.30 Bene Bearman con la Haas: sesto a 0.674. 8.29 Verstappen, con gomme soft nuove, è quinto a 0.656. 8.29 Sia per le Mercedes sia per le Ferrari gomme soft usate. 🔗 Leggi su Oasport.it

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